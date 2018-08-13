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  3. 13 Ağustos 2018 22:34

Tatilcilerin Türkiye'deki yeni cenneti

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi tarafından Lara bölgesinde, falezlerin bulunduğu Şirinyalı Mahallesi’nde geçen yıl halka kazandırılan Konserve Koyu’na tatilcilerin ilgisi artarak devam ediyor.

Tatilcilerin Türkiye'deki yeni cenneti

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle 'Birinci Derece Doğal SİT Alanı' statüsündeki falez kıyı şeridinde geçen yıl hizmete açılan Konserve Koyu Halk Plajı, eşsiz mavi manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

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Tatilcilerin Türkiye'deki yeni cenneti

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun izniyle ’Birinci Derece Doğal SİT Alanı’ statüsündeki falez kıyı şeridinde geçen yıl hizmete açılan Konserve Koyu Halk Plajı, eşsiz mavi manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

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Tatilcilerin Türkiye'deki yeni cenneti

Bin metrekarelik ahşap platform üzerinde oluşturulan plajda güneşlenen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkarırken, aynı zamanda platform üzerinden manzarayı da fotoğraflama şansı buluyor.

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Tatilcilerin Türkiye'deki yeni cenneti

Yaz sezonu boyunca her gün 08.00 - 20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veren Konserve Koyu Halk Plajı’na merdivenlerle inilirken, platformda cankurtaranlar da hazır bekliyor.

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