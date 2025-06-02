Tatile 5 kala şok gelişme: Antalya'da 174 turistik tesisin ruhsatı askıya alındı
Türkiye'nin yaz turizmi denince ilk akla gelen noktası olan turizm başkenti Antalya'da yangın tedbirleri yetersiz olan 174 turistik tesisin ruhsatı askıya alındı...
Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi ve Antalya Valiliği'nin 2025/1 sayılı genelgesi uyarınca Muratpaşa ilçesi sınırlarında faaliyet gösteren ve yapılan denetimlerde 294 tesisten eksikleri devam eden 174'ünün ruhsatları askıya alındı. Müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılan tesisler yarın itibariyle mühürlenecek.
Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi ve Antalya Valiliği'nin 2025/1 sayılı genelgesi uyarınca, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli 294 tesisin, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denetlendiği ve önemli sayıda tesiste Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eksiklikler tespit edildiği belirtildi.
Denetim tutanaklarının, hem ilgili işletmelere hem de belediyeye tebliğ edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Belediyemiz, bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde, sorumlu bir kamu yönetimi anlayışıyla hareket etmiş, tesislere eksikliklerini gidermeleri ve İtfaiye Uygunluk Raporu almaları için 31 Mayıs 2025'e kadar süre tanımıştır" denildi.
Yangın güvenliği gibi hayati bir konuda ilgili tüm kurumlarla tam bir iş birliği içinde hareket edildiğinin altını çizen Muratpaşa Belediyesi, işletmelere açık bir takvim ve net yükümlülüklerin bildirildiğini belirterek, "Bu süreçte belediyemiz bir kamu kurumu olarak üzerine düşen tüm sorumluluğun fazlasını almış, esnafın yanında durarak tüm iyi niyetli girişimleri sergilemiştir. Belediyemiz, eksikliklerin giderilmesi için 50 gün ek süre tanırken sürecin tüm risk ve sorumluluğu da üstlenmiştir. Ancak geldiğimiz bu noktada, belediyemizin artık yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ortak aldığı kararları uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyemiz, yetki ve sorumluluklarını aşarak yeni bir karar alması ne yazık ki mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.