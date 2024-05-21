Tatile gidecekler dikkat! Anlaşma imzalandı: Meşhur tatil bölgesinde şezlong ve şemsiye artık bedava

Kuşadası plajlarının turizm faaliyetleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ömer Günel “Kentimizin sahip olduğu en önemli doğal zenginliklerden olan plajlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik ve özenle sahip çıkacağız. Bundan böyle halk plajlarında tüm şemsiye ve şezlonglar ücretsiz olacak.