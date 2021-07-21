Tatile gidip fotoğraf paylaşanlara kötü haber
Türkiye’de son zamanlarda artan siber saldırılara karşı vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla kurulacak Veri Koruma ve Bilişim Derneği’nin Kurucu Başkanı Avukat Iyaz Çimen, “Hırsızlar tatil yapmaz. Sizler denizde fotoğraf paylaşırken birileri evinizi gözetliyor.” diye uyardı.
Vatandaşa, siber güvenlik ve kişisel verilerle ilgili ücretsiz danışma ve destek sağlamak isteyen 7 avukatın girişimiyle ‘Veri Koruma ve Bilişim Derneği’ kuruluyor.
Veri güvenliği konusunun Türkiye’de çok anlaşılır olmadığını vurgulayan Dernek Kurucu Başkanı Avukat Iyaz Çimen, veri güvenliğinin ve bu güvenliğin sağlanmasının günümüzde en önemli konulardan olduğunu söyledi.
Dernekte insanlara ücretsiz eğitim vereceklerini belirten Avukat Çimen, “Türkiye’nin veri güvenliği konusundaki bilincini artırmak ve insanların bu verilerin ne kadar önemli olduğunu anlayabilmesini sağlamak amacıyla bu işe giriştik” dedi.
"Siber güvenlik kültürü küçük yaşta kazandırılmalı"Dernekte en önemli hedefin eğitim olduğunu belirten Avukat Çimen, “Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kamu ve eğitim kurumlarıyla eğitim çalışmaları yapacağız. Çeşitli eğitim modellerimiz var. Bu eğitimlerle toplumu ve özellikle de çocuklarımızı bilinçlendireceğiz. Aynı şekilde ticaret odalarında, bu işin ihracatını yapan insanlarla da çalışacağız. Çünkü veri güvenliği çalışması, ulusal değil uluslararası olması gereken çalışmadır. Siber güvenlik artık kültür haline geldi. Biz bu kültürü ne kadar küçük yaşta kazandırabilirsek devamlılığını o kadar artırmış oluruz” açıklamasını yaptı.