Tatile gidip fotoğraf paylaşanlara kötü haber

"Siber güvenlik kültürü küçük yaşta kazandırılmalı"Dernekte en önemli hedefin eğitim olduğunu belirten Avukat Çimen, “Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kamu ve eğitim kurumlarıyla eğitim çalışmaları yapacağız. Çeşitli eğitim modellerimiz var. Bu eğitimlerle toplumu ve özellikle de çocuklarımızı bilinçlendireceğiz. Aynı şekilde ticaret odalarında, bu işin ihracatını yapan insanlarla da çalışacağız. Çünkü veri güvenliği çalışması, ulusal değil uluslararası olması gereken çalışmadır. Siber güvenlik artık kültür haline geldi. Biz bu kültürü ne kadar küçük yaşta kazandırabilirsek devamlılığını o kadar artırmış oluruz” açıklamasını yaptı.