Tatili biten gurbetçi: ''Halinize şükredin''

“Türkiye'de yaşayanlar haline şükretsinler”

Gurbetçi vatandaşlardan biri, Türkiye'ye girişlerinin güzel ve sevinçli olduğunu ancak ayrılmanın hüzünlü olduğunu söyledi. Gurbet elde özlem ve hasretin yeniden başladığını ifade eden vatandaş, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan" dedi.