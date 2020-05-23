Tatlıda merdiven altı üretimlere dikkat!

'ALDANMIŞLIK HİSSİNE SEBEBİYET VERİYOR' Tanıdık bildik firmalardan tatlı alışverişi yapılması gerektiğini söyleyen Toprak, "Sütlü tatlılarda düşük yağlı süt kullanımı ve gereğinden fazla nişasta kullanımı ile karşılaşabiliyoruz. Şerbetli tatlılarda ise fıstık yerine yeşile boyanmış ve kurutulmuş bezelye, soya fasulyesi, yer fıstığı kullanılıyor. Ceviz yerine de yer fıstığı ve gıda boyası kullanılıyor. Bitkisel yağ yerine hayvansal yağ ve margarin kullanılabiliyor. Bu tarz hileli ürünlerin satılması maddi olarak tüketicide aldanmışlık hissine sebebiyet vermektedir. Yapay tatlandırıcılar olması gereken miktardaysa, kullanılan ürünler gıda olduğu için besin zehirlenmesi gibi durumlarla karşılaşmıyoruz. Aynı zamanda ürünleri alırken nişasta bazlı şekere dikkat edilmesi gerekiyor. Mümkün olduğunca şeker pancarından üretilen şekerin kullanılması lazım. Nişasta bazlı şeker obezite, karaciğer yağlanması, diyabet ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. En belirgin özelliklerinden bir tanesi ise genizde yanma hissine sebep olmasıdır" diye konuştu.