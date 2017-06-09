Tatlıses evlilik konusunda herkesi ters köşe yaptı

“İBO SHOW’U YENİDEN YAPMAZSAM, GÖZÜM AÇIK GİDERİM”

Oğlunun dövme merakına karşı tutumu da sorulan sanatçı, “Ben karışmam, ne istiyorsa yapsın, onun kendi kararı yorumunu yaptı. İbo Show’u yapması için 13 milyon TL teklif edildiği ama kabul etmediği haberini doğrulayan sanatçı, “Ama albüm de çıkaracağım. İbo Show da yapacağım. İbo Show’u yeniden yapmazsam gözüm açık giderim. Biz yeni ibo Show’u nasıl yapalım biliyor musunuz? Oğlum İdo ve kızım Dilanla İbo,İdo ve Dilo Show olarak yapalım. İkisinin de sesi çok güzel. Ayrıca altın ufağım dediği Elif’in de öyle…