Tatlıses evlilik konusunda herkesi ters köşe yaptı
Asistanı Buket Çakıcı ile evleneceği ileri sürülen İbrahim Tatlıses'ten evlilik konusunda bomba açıklamalar geldi.
Bir süredir İstanbul’dan taşınan Bodrum, Marmaris ve İzmir arasında mekik dokuyan İbrahim Tatlıses, bugün Cengiz Semercioğlu ile Seren Serengil’in sunduğu Star TV’nin “Duymayan Kalmasın” programına telefonla bağlandı.
“Ya Da Boşver” isimli single çalışmasını piyasaya çıkaran oğlu İdo’ya destek veren Tatlıses, “İdo, çok düzgün,hiçbir yanlışı olmayan bir çocuk. Ne yaparsa güzel yapar” dedi.
“İBO SHOW’U YENİDEN YAPMAZSAM, GÖZÜM AÇIK GİDERİM”
Oğlunun dövme merakına karşı tutumu da sorulan sanatçı, “Ben karışmam, ne istiyorsa yapsın, onun kendi kararı yorumunu yaptı. İbo Show’u yapması için 13 milyon TL teklif edildiği ama kabul etmediği haberini doğrulayan sanatçı, “Ama albüm de çıkaracağım. İbo Show da yapacağım. İbo Show’u yeniden yapmazsam gözüm açık giderim. Biz yeni ibo Show’u nasıl yapalım biliyor musunuz? Oğlum İdo ve kızım Dilanla İbo,İdo ve Dilo Show olarak yapalım. İkisinin de sesi çok güzel. Ayrıca altın ufağım dediği Elif’in de öyle…
Bizdeki nasıl bir gen ise artık…. Yeni otel alacağım. Bu arada ayrıca inekçilik işine de gireceğim, hayvancılık yapacağım” dedi. Babasının bir otelin önünden geçerken inip “Burayı alıyorum” dediğini, ani ticari girişimleri olduğunu açıklayan İdo da “Baba bir inekçiliğimiz eksik kalmıştı. Onu da yapalım” diyerek espriyle babasına takıldı.