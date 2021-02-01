Tavuk çiftliğindeki yangında yürek yakan görüntü

İtfaiye eri telef olan civcivleri hayata döndürmek için dakikalarca çabaladı

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, daha sonra içeride bulunan 56 bin civcivi kurtarmak için çiftliğe girdi. Ekipler, çiftlikte bulunan onlarca civcivi varil, leğen ve kovalarla dışarı çıkarttı. Binlerce civcivin ise telef olduğu belirlendi. Bir itfaiye eri ise telef olan civcivleri hayata döndürebilmek için dakikalarca ağzı ile hava verdi.