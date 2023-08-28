Tavuklar okuma yazma öğrendi! Yumurtaya sahiplerinin adını yazdılar
Mersin'de tavuk besleyen bir kadının kümeste, adı ve soyadının baş harflerinin yazılı olduğu yumurtalar bulduğunu öne sürmesi gündem oldu.
Mersin'in Erdemli ilçesi Kösbucağı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan C.G., her zaman ki gibi kümesten yumurta almaya gittiğini, folluktan ilk yumurtayı aldığında, yumurtanın üzerinde kendi adının da baş harfi olan 'C' harfinin yazılı olduğunu ileri sürdü.
İHA'nın haberine göre C.G., ardından ikinci yumurtaya uzandığında, o yumurtada da soyadının ilk harfi olan 'G' harfinin yazılı olduğunu iddia ederek, "Yaşadıklarıma inanamıyorum. Hemen komşularına koşup durumu anlattım. Meraklı komşuları 'G' yazılı yumurtayı biraz çatlatsa da o yaşadığım şaşkınlığı bir türlü üzerinden atamıyorum. Adımın yazılı olduğu yumurtaların sahibi olduğumu düşündüğüm kınalı adlı tavuğuna ise gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.
"26 yıldır tavuk besliyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diyen C.G., "Bana çok ilginç geldi, dikkatimi çekti. İsmimin baş harfleri yazıyor yumurtada ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir dane yumurtayı aldım 'C' harfini, diğerinde de 'G' harfini gördüm. Sürpriz oldu bana" diye konuştu.
C.G. adını yumurtaya yazan tavuğunu bol bol yemle ödüllendirdiğini söyledi.