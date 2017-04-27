Tayland Kralı yine olay oldu
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'nın Münih kentinde alışveriş yaparken gizlice çekilen görüntüleriyle yine gündeme oturdu.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'nın Münih kentinde alışveriş yaparken görüntülendi. Tayland vatandaşlarının sadece askeri üniformayla görmeye alıştığı 64 yaşındaki Kral'ın Münih'te alışveriş sırasında üzerine giydiği kıyafet ilgi çekti.
Alman Bild gazetesi, Kral'ın için 'gizli memleketi' olarak isimlendirdiği Münih kentinde istediği gibi giyinmeyi tercih ettiğini yazdı.
40 milyar dolar serveti olduğuna inanılan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a Münih'teki alışveriş sırasında Goi isimli sevgilisi eşlik etti.