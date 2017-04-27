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  3. 27 Nisan 2017 14:02

Tayland Kralı yine olay oldu

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'nın Münih kentinde alışveriş yaparken gizlice çekilen görüntüleriyle yine gündeme oturdu.

Tayland Kralı yine olay oldu

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'nın Münih kentinde alışveriş yaparken görüntülendi. Tayland vatandaşlarının sadece askeri üniformayla görmeye alıştığı 64 yaşındaki Kral'ın Münih'te alışveriş sırasında üzerine giydiği kıyafet ilgi çekti.

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Tayland Kralı yine olay oldu

Alman Bild gazetesi, Kral'ın için 'gizli memleketi' olarak isimlendirdiği Münih kentinde istediği gibi giyinmeyi tercih ettiğini yazdı.

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Tayland Kralı yine olay oldu

40 milyar dolar serveti olduğuna inanılan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a Münih'teki alışveriş sırasında Goi isimli sevgilisi eşlik etti.

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Tayland Kralı yine olay oldu

Daha önce yayınlanan bir diğer fotoğrafta Kral, düşük belli pantolonu, atleti ve dövmeleriyle kameralara yakalanmıştı.

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