Tayland kraliyetinde kriz: Kraliçe ''resmi metres''e karşı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi’ye 36’ıncı yaş günü hediyesi olarak ikinci kraliçe unvanını vermesi ve Kraliçe'nin çıplak fotoğraf skandalının arkasındaki isim olduğu iddialarına ilişkin gelişmeleri Fatih Çekirge Hürriyet'teki köşesine taşıdı. İşte tüm detaylar...
Burası Tayland krallığı.
Kral Maha’nın yanında oturan kadın iki ay önce evlendiği Kraliçe Suthida... Kralın önünde ayaklarının dibine doğru uzanan ve iki eliyle saygı ve bağlılık işareti veren ise “Resmi metres” ilan ettiği Sineenat...
Suthida’nın yerdeki Sineenat’a olan bakışını görüyor musunuz?
İşte bu pazar hikâyemiz bu bakışla başlıyor...
Bu iki kadın arasındaki o muazzam rekabet. Ayak oyunu. Güç savaşı... Ve bütün bunlar olurken, halkın sokakta düzenlediği “demokrasi gösterileri”...
Babası öldükten sonra tahta geçen Kral Maha daha ilk günden çılgınca kararlar almaya başladı. Katıldığı törenlerde yanından hiç ayrılmayan bir kadın dikkat çekiyordu.
Nereye gitse, hemen arkasında asker kıyafetli bir kadın. Sorular artınca kraliyet bir açıklama yaptı: “Sayın Suthida kralımızın baş korumasıdır...”
Tabii bu açıklamalar üzerine dedikodular tavan yapıyor.
İşte bu sırada sokaklar hareketleniyor. Demokrasi yanlıları hükümet binasının önünde muazzam bir gösteri düzenliyor. Ama kraliyette başka bir mücadele var.
Suthida’nın gözü yukarıda. Suthida sürekli olarak “Beni kimse dinlemiyor. Ciddiye almıyor” diye şikâyet etmektedir.
Kral sonunda dayanamaz ve kararı verir.
Tören salonu hazırlanır.
Yüksek askeri konseyin önünde Kral Maha baş koruması Suthida’yı resmen “general” ilan eder.