Tayland kraliyetinde kriz: Kraliçe ''resmi metres''e karşı

Babası öldükten sonra tahta geçen Kral Maha daha ilk günden çılgınca kararlar almaya başladı. Katıldığı törenlerde yanından hiç ayrılmayan bir kadın dikkat çekiyordu.



Nereye gitse, hemen arkasında asker kıyafetli bir kadın. Sorular artınca kraliyet bir açıklama yaptı: “Sayın Suthida kralımızın baş korumasıdır...”



Tabii bu açıklamalar üzerine dedikodular tavan yapıyor.