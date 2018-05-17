Tayland'da gördü, Aydın'da üretime başladı
Aydın'da yaşaşan pizzacı Övünç Yorbik, Tayland'da gördüğü ''ejder meyvesi''ni Aydın'da yetiştirmeye başladı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan pizzacı Övünç Yorbik (46), Tayland'da gemilerde tayfa olarak çalışırken görüp tattığı, 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitayayı bir arkadaşı ile Aydın'da yetiştirmek için sera kurdu. Geçen yıl diktikleri 350 pitaya fidanının boyları, 2 metreyi bulurken Yorbik, ilk mahsulü ekim ayında alacaklarını söyledi.
Tayland'da 18 yıl gemilerde tayfa olarak çalışan Övünç Yorbik, 3 yıl önce memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine dönerek pizzacı dükkanı açtı. Halen bu işe devam eden Yorbik, bir yandan da Tayland'da görüp, tadını beğendiği, 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitayayı İncirliova ilçesinde yetiştirmek için harekete geçti.
Yorbik, İncirliova'nın kırsal Gerenkova Mahallesi'nde, milli eğitim uzmanı olan arkadaşı Levent Topludal (46) ile geçen yıl nisan ayında 1000 metrakarelik sera kiraladı. Bir aylık çalışma ile hazır hale getirilen seraya iki arkadaş, tropikal meyve üreticisi Mehmet Tanrıverdi'den satın aldıkları pitaya fidanlarını geçen temmuz ayında dikti. Toplam 35 bin lira yatırım yaptıkları seradaki pitaya fidanlarının boyunun 2 metreyi bulduğunu, bu yıl ekim ayında meyve vermeye başlayacağını belirten Yorbik, "Mersin'den başlamak üzere Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde tanınmaya başlayan pitaya meyvesi yetiştiriciliğini Aydın'a kazandırmak için İncirliova'da pitaya fidanı satışlarımıza başladık. Pitaya şehrimizde kısa zamanda yaygınlaşarak Aydın'ın alternatif tarım ve ihraç ürünlerinden biri olacaktır. Diktiğimiz 350 fidandan ilk mahsulümüzü alacağımız için heyecanlıyız" dedi.
Meyveleri 300 gram ile 1 kilo arasında değişen pitayanın, büyüklüğüne göre 8 ile 18 lira arasında değişen fiyatlarla piyasada satıldığını belirten Yorbik, üretici için karlı bir iş olduğunu söyledi. Yorbik, pitaya fidanlarının ise 40 ile 45 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını kaydetti. Türkiye'de 60 kadar pitaya üreticisi olduğunu belirten Yorbik, ancak yetiştirilen ürünün iç piyasaya yetmediğini vurguladı.