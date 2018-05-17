Tayland'da gördü, Aydın'da üretime başladı

Yorbik, İncirliova'nın kırsal Gerenkova Mahallesi'nde, milli eğitim uzmanı olan arkadaşı Levent Topludal (46) ile geçen yıl nisan ayında 1000 metrakarelik sera kiraladı. Bir aylık çalışma ile hazır hale getirilen seraya iki arkadaş, tropikal meyve üreticisi Mehmet Tanrıverdi'den satın aldıkları pitaya fidanlarını geçen temmuz ayında dikti. Toplam 35 bin lira yatırım yaptıkları seradaki pitaya fidanlarının boyunun 2 metreyi bulduğunu, bu yıl ekim ayında meyve vermeye başlayacağını belirten Yorbik, "Mersin'den başlamak üzere Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde tanınmaya başlayan pitaya meyvesi yetiştiriciliğini Aydın'a kazandırmak için İncirliova'da pitaya fidanı satışlarımıza başladık. Pitaya şehrimizde kısa zamanda yaygınlaşarak Aydın'ın alternatif tarım ve ihraç ürünlerinden biri olacaktır. Diktiğimiz 350 fidandan ilk mahsulümüzü alacağımız için heyecanlıyız" dedi.