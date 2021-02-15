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  3. 15 Şubat 2021 10:25

Tayland'da sular durulmuyor! Binlerce gösterici sokağa indi

Tayland'da başbakanın istifası ve anayasal reform talebiyle başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Bangkok'ta sokağa dökülen göstericiler ile polis karşı karşıya geldi. 20'den fazla polisin yaralandığı, gözaltına alınanların olduğu bildirildi.

Tayland'da sular durulmuyor! Binlerce gösterici sokağa indi

Tayland'da başbakanın istifası ve anayasal reform talebiyle başlayan gösteriler bir süredir devam ediyor

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Tayland'da sular durulmuyor! Binlerce gösterici sokağa indi

Protestocu grupların liderlerinin tutuklanması sokakları hareketlendirdi. Öfkeli protestocular polisle çatıştı.

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Tayland'da sular durulmuyor! Binlerce gösterici sokağa indi

Binlerce kişi başkent Bangkok'ta yine sokağa çıktı.

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Tayland'da sular durulmuyor! Binlerce gösterici sokağa indi

Kentteki Demokrasi Anıtı'nda toplanan protestocular "Kral'a ihanet yasası" kapsamında tutuklanan 4 kişinin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

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