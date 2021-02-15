Tayland'da sular durulmuyor! Binlerce gösterici sokağa indi
Tayland'da başbakanın istifası ve anayasal reform talebiyle başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Bangkok'ta sokağa dökülen göstericiler ile polis karşı karşıya geldi. 20'den fazla polisin yaralandığı, gözaltına alınanların olduğu bildirildi.
Tayland'da başbakanın istifası ve anayasal reform talebiyle başlayan gösteriler bir süredir devam ediyor
Protestocu grupların liderlerinin tutuklanması sokakları hareketlendirdi. Öfkeli protestocular polisle çatıştı.