Taylor Swift konseri saldırganının ifadesinde Türkiye ayrıntısı
ABD'li pop yıldızı Taylor Swift'in Avusturya'daki konserine bombalı saldırı planladığı için tutuklanan şüpheli ifadesinde, şarkıcının İstanbul konserine de saldırı planlandığını itiraf etti.
Kaynak: DW Türkçe
ABD'li dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift Taylor Swift'in konserlerine saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki zanlının ifadeleri ortaya çıktı.
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Şüphelinin İstanbul'a da saldırı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı.
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DW Türkçe'de yer alan habere göre, IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirtilen tutuklu şüpheli, işbirliği yaptığı kişilerle birlikte geçen yıl ramazan ayının başlangıcında Dubai, İstanbul ve Mekke'de eş zamanlı saldırılar düzenlemeyi tasarladıklarını söyledi.
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Saldırıların ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart 2024'te düzenlenmesi planlandı.
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