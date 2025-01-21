Taylor Swift konseri saldırganının ifadesinde Türkiye ayrıntısı

DW Türkçe'de yer alan habere göre, IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirtilen tutuklu şüpheli, işbirliği yaptığı kişilerle birlikte geçen yıl ramazan ayının başlangıcında Dubai, İstanbul ve Mekke'de eş zamanlı saldırılar düzenlemeyi tasarladıklarını söyledi.