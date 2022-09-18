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  4. Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç

Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç

Tayvan'da sabah saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç - Resim: 1

Tayvanlı yetkililer, 6,8 büyüklüğündeki depremin, Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

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Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç - Resim: 2

Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken, depremin, Ada'nın kuzey ucunda da hissedildiği aktarıldı.

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Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç - Resim: 3

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşılırken, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami uyarısı yaptı. Başkent Taipei dahil olmak üzere birçok kentte hissedilen deprem yaklaşık 20 saniye sürdü.

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Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç - Resim: 4

SOSYAL MEDYADA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok kişinin sokaklara çıktığı görüldü.

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