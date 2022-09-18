Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç
Tayvan'da sabah saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Tayvanlı yetkililer, 6,8 büyüklüğündeki depremin, Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
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Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken, depremin, Ada'nın kuzey ucunda da hissedildiği aktarıldı.
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TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ
Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşılırken, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami uyarısı yaptı. Başkent Taipei dahil olmak üzere birçok kentte hissedilen deprem yaklaşık 20 saniye sürdü.
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SOSYAL MEDYADA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok kişinin sokaklara çıktığı görüldü.
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