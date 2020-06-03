48 gün sonra yeniden toplanan TBMM'den dikkat çeken kareler
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'a katılan milletvekillerine girişte eldiven ve maske dağıtıldı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'a katılan milletvekillerine girişte eldiven ve maske dağıtıldı.
Farklı renklerde maskeler takan milletvekillerinin Genel Kurul'da sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.
Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi ele alındı.