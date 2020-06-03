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  3. 03 Haziran 2020 12:10

48 gün sonra yeniden toplanan TBMM'den dikkat çeken kareler

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'a katılan milletvekillerine girişte eldiven ve maske dağıtıldı.

48 gün sonra yeniden toplanan TBMM'den dikkat çeken kareler

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'a katılan milletvekillerine girişte eldiven ve maske dağıtıldı.

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48 gün sonra yeniden toplanan TBMM'den dikkat çeken kareler

Farklı renklerde maskeler takan milletvekillerinin Genel Kurul'da sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

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48 gün sonra yeniden toplanan TBMM'den dikkat çeken kareler

Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi ele alındı.

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48 gün sonra yeniden toplanan TBMM'den dikkat çeken kareler

Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor.

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