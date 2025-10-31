TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kızdıran sözler! Salonu terk etti

Kurtulmuş, TBMM'nin 2023 yılı bütçesinin yıl içerisinde yapılan aktarmalarla birlikte 10 milyar 946 milyon, 2024 yılı bütçesinin 17 milyar 817 milyon olduğunu ve şu ana kadar yüzde 71'inin harcandığını hatırlatarak, "2026 yılı bütçe teklifi, 27 milyar 235 milyon 264 bin Türk lirasıdır. Komisyonumuza bu şekilde sunulmuştur. Bu harcamaların yüzde 82,3'ü cari giderlerden, yüzde 17,7'si ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır. Görüldüğü gibi 2026 bütçesinin yüzde 66,3'ü büyük oranda personel, SGK giderleri ve tedavi giderlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, yasa gereği Kamu Denetçiliği Kurumu'na Hazine yardımı 469 milyon 737 bin Türk lirası olarak belirlenmiş, bu da toplam bütçemizin yüzde 1,7'sini oluşturmaktadır. Ayrıca yine yasa gereği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) hazine yardımı olarak TBMM'den verilen 1 milyar 583 milyon 976 bin liralık bir pay söz konusudur. Bu da toplam bütçemizin yüzde 5,8'ini oluşturmaktadır. 2026 yılı bütçe teklifimiz, 2025 yılı başlangıç ödeneği 17 milyar 817 milyon Türk lirasına göre yüzde 52,9 oranında artarak 27 milyar 235 milyon 264 bin Türk lirası olmuştur" diye konuştu.