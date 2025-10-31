TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kızdıran sözler! Salonu terk etti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ''PKK sevdanız nereden geliyor, anlamıyorum'' dedi. Komisyonda gerginliğe neden olan sözlerin ardından Kurtulmuş salonu terk etti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin, "2026 yılı bütçe teklifi, 27 milyar 235 milyon 264 bin Türk lirasıdır. Bu harcamaların yüzde 82,3'ü cari giderlerden, yüzde 17,7'si ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır" dedi.
Kurtulmuş, TBMM'nin 2023 yılı bütçesinin yıl içerisinde yapılan aktarmalarla birlikte 10 milyar 946 milyon, 2024 yılı bütçesinin 17 milyar 817 milyon olduğunu ve şu ana kadar yüzde 71'inin harcandığını hatırlatarak, "2026 yılı bütçe teklifi, 27 milyar 235 milyon 264 bin Türk lirasıdır. Komisyonumuza bu şekilde sunulmuştur. Bu harcamaların yüzde 82,3'ü cari giderlerden, yüzde 17,7'si ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır. Görüldüğü gibi 2026 bütçesinin yüzde 66,3'ü büyük oranda personel, SGK giderleri ve tedavi giderlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, yasa gereği Kamu Denetçiliği Kurumu'na Hazine yardımı 469 milyon 737 bin Türk lirası olarak belirlenmiş, bu da toplam bütçemizin yüzde 1,7'sini oluşturmaktadır. Ayrıca yine yasa gereği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) hazine yardımı olarak TBMM'den verilen 1 milyar 583 milyon 976 bin liralık bir pay söz konusudur. Bu da toplam bütçemizin yüzde 5,8'ini oluşturmaktadır. 2026 yılı bütçe teklifimiz, 2025 yılı başlangıç ödeneği 17 milyar 817 milyon Türk lirasına göre yüzde 52,9 oranında artarak 27 milyar 235 milyon 264 bin Türk lirası olmuştur" diye konuştu.
KOMİSYONDA GERGİNLİK
Milletvekillerinin TBMM Başkanlığı, KDK ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe teklifleri üzerine değerlendirmelerde bulunduğu bölümde, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta söz aldı. Usta, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili eleştirilerde bulundu.
Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a dönen Erhan Usta, "TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor, anlamıyorum" dedi. Bu sözler komisyonda gerginliğe neden olurken, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, hiç kimsenin TBMM Başkanı'na 'PKK sevici' diyemeyeceğini ifade etti.