TBMM önünde bir şüpheli Renault Toros marka beyaz aracını yaktı
TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Renault Toros marka bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre bir kişi gözaltına alındı. Olayın Meclis'teki "komisyon" toplantısı öncesi yaşanması ve yanan aracın 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetleriyle simgeleşen "Beyaz Toros" olması ise bir özellikle sosyal medyada tartışmaya yol açtı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, TBMM'nin önünde meydana geldi. İddialara göre, aracıyla Mersin'den meclisin önüne gelen M.E.F. isimli şahıs, beyaz renkli Renault Toros aracını yaktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, olay yerinden kaldırıldı.
M.E.F. isimli şahıs polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
