TBMM'de bir ilk: Kadın vekillerin temsili en yüksek seviyeye çıktı

EN FAZLA KADIN MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'DE

AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27'nci Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18,7'ye çıktı. Yeşil Sol Parti'nin 61 milletvekilinden 30'unu kadınlar oluşturdu. Yeşil Sol Parti'de kadın temsil oranı yüzde 49 ile diğer partilere göre en yüksek düzeyde.

169 milletvekilinin 30'u kadın milletvekili olan CHP'nin, 27'nci Dönem'de yüzde 12,2 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'ye ulaştı. 50 milletvekilinden yalnızca 4'ü kadın olan MHP'nin geride kalan yasama döneminde yüzde 10 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 8'e düştü.



Genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Partide 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Partinin, 27'nci Dönem'de yüzde 6,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13,7'ye yükseldi.

31 İLİ KADIN MİLLETVEKİLİ TEMSİL ETMEYECEK

28'inci Dönem parlamentosunda 31 ilden kadın milletvekili yer almayacak.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak kadın milletvekilleri tarafından Meclis'te temsil edilmeyecek.