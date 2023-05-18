TBMM'de bir ilk: Kadın vekillerin temsili en yüksek seviyeye çıktı
14 Mayıs seçimlerinin yankısı devam ederken 28. dönemde vatandaşları temsil edecek 600 milletvekili netleşti. İşte yeni dönem milletvekillerine ilişkin tüm detaylar...
14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerle resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren 600 milletvekili belli olurken, 28. dönemde Meclis'te 335 milletvekili değişti. İşte 28. dönem TBMM'sine ilişkin tüm detaylar...
YÜZDE 63,49'U YENİLENDİ
dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi. 28. yasama döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak.
Buna göre, 600 milletvekilinin 335'i ilk kez seçildi. 46 kişi 27. dönem öncesi milletvekilliği yapanlardan oluşurken 219 milletvekili de 27. dönemden.
İlk kez seçilen milletvekillerinin partilere göre dağılımı da belli oldu. Buna göre; Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1 vekil, Yeniden Refah Partisi'nden 4 vekil, MHP'den 18 vekil, İYİ Parti'den 27 vekil, Yeşil Sol Parti'den 47 vekil, CHP'den 90 vekil ve AK Parti'den 148 vekil ilk kez seçilerek Meclis'e gidiyor.
KADINLARIN SİYASETTEKİ TEMSİL ORANI CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÜST SEVİYESİNDE
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu dönemde kadın milletvekillerinin siyasetteki temsil oranı yükseldi. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu.
YÜZDE 20.1'E YÜKSELDİ
27'nci Dönem parlamentosunda yüzde 17,1 olan kadın temsil oranı, 28'inci Dönem'de yüzde 20,1'e yükseldi.
ORAN OLARAK EN FAZLA KADIN VEKİL YSP'DEN
Meclis'e oran olarak en fazla kadın milletvekili Yeşil Sol Parti'den girdi. Yeşil Sol Parti'den sonra en çok kadın milletvekili olan partiler sırasıyla AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP oldu.
AK Parti'den 50, CHP ve Yeşil Sol Parti'den 30'ar, İYİ Partiden 6, MHP'den 4, Türkiye İşçi Partisinden ise 1 kadın milletvekili TBMM'de yer aldı.
EN FAZLA KADIN MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'DE
AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27'nci Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18,7'ye çıktı. Yeşil Sol Parti'nin 61 milletvekilinden 30'unu kadınlar oluşturdu. Yeşil Sol Parti'de kadın temsil oranı yüzde 49 ile diğer partilere göre en yüksek düzeyde.
169 milletvekilinin 30'u kadın milletvekili olan CHP'nin, 27'nci Dönem'de yüzde 12,2 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'ye ulaştı. 50 milletvekilinden yalnızca 4'ü kadın olan MHP'nin geride kalan yasama döneminde yüzde 10 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 8'e düştü.
Genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Partide 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Partinin, 27'nci Dönem'de yüzde 6,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13,7'ye yükseldi.
31 İLİ KADIN MİLLETVEKİLİ TEMSİL ETMEYECEK
28'inci Dönem parlamentosunda 31 ilden kadın milletvekili yer almayacak.
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak kadın milletvekilleri tarafından Meclis'te temsil edilmeyecek.