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TBMM'de ilginç anlar... CHP'li vekil kürsüde herkesi şaşırttı

TBMM'de "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı bir konuşma yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel kürsüde arıcı kıyafeti giydi.

Kaynak: AA
TBMM'de ilginç anlar... CHP'li vekil kürsüde herkesi şaşırttı - Resim: 1

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

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TBMM'de ilginç anlar... CHP'li vekil kürsüde herkesi şaşırttı - Resim: 2

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "öğretmenlerin yaşadığı şiddet"; MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Ordu ili", CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu.

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TBMM'de ilginç anlar... CHP'li vekil kürsüde herkesi şaşırttı - Resim: 3

Adıgüzel, balda üretim maliyetlerinin arttığını, gezgin arıcılara mazot desteği ve arının aç kalmaması için de şeker desteği verilmesini istedi.

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TBMM'de ilginç anlar... CHP'li vekil kürsüde herkesi şaşırttı - Resim: 4

Türkiye'nin sahte bal cenneti olduğunu iddia eden Adıgüzel, market raflarındaki balların yüzde 80'inin hileli ballar olduğunu söyledi.

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