TBMM'de ilginç anlar... CHP'li vekil kürsüde herkesi şaşırttı
TBMM'de "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı bir konuşma yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel kürsüde arıcı kıyafeti giydi.
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "öğretmenlerin yaşadığı şiddet"; MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Ordu ili", CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu.
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Adıgüzel, balda üretim maliyetlerinin arttığını, gezgin arıcılara mazot desteği ve arının aç kalmaması için de şeker desteği verilmesini istedi.
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Türkiye'nin sahte bal cenneti olduğunu iddia eden Adıgüzel, market raflarındaki balların yüzde 80'inin hileli ballar olduğunu söyledi.
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