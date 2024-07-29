TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı
TBMM'de sokak hayvanlarına yönelik düzenleme tartışılırken, AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun konuşması sırasında kullandığı "sahipsiz köpekler" ifadesi sonrasında TBMM bir anda karıştı.
TBMM Genel Kurulu’nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun kürsüdeki konuşmasının ardından AK Partili milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda devam sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri esnasında kürsüde konuştu. Yenişehirlioğlu, “Kontrol edilemez noktaya ulaşan sahipsiz köpek popülasyonu nedeniyle artan saldırılar, kuduz vakaları, zonoz hastalıklarıyla maddi ve manevi kayıplara sebep olunmaktadır. Bu durum Anayasa ile koruma altına alınan sağlık, güvenlik, yaşam hakkı, maddi varlık ve vücut bütünlüğünün korunması gibi insan haklarının ihlalleriyle sonuçlanmaktadır. Sahipsiz hayvanlar, koyun, keçi, inek, buzağı, tavuk gibi ekonomik değeri olan çiftlik hayvanlarına saldırarak maddi kayıplara sebep vermektedir. Bunun yanı sıra ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı Kuduz Riskli Temas’ın yüksek olduğu ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin 125 iken 2023 yılında bu sayı 437 bin 601 olarak belirlenmiştir. Yabancı ülkeler Türkiye’ye gidecek vatandaşların saldırgan, başıboş köpek çeteleri ve kuduz riski hakkında uyarılmaktadır. Bu husus turizm gelirlerinin önemli bir kalem olduğu ülkemizin itibarı bakımından olumsuz bir izlenim oluşturmaktadır’’ dedi.
Yenişehirlioğlu, kürsüde işaret parmağı ile muhalefet sıralarını gösterdiği esnada yaptığı konuşmasında, "Sahipsiz köpekler çok ağır koşullarda hayatta kalma mücadelesi verirken hem kendi türlerinin hem de ceylan ve karaca gibi yabani diğer hayvanların ve doğanın zarar görmesine neden olmaktadır’’ dedi. Yenişehirlioğlu’nun bu konuşmasının ardından muhalefet milletvekilleri ellerini sıralara vurarak Yenişehirlioğlu’nun konuşmasını kesmeye çalıştı.
Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Değerli milletvekilleri bir izin verin. Sayın Başarır bir izin verin. Sayın Yenişehirlioğlu sizin konuşmanızda sesinizi yükselttiğinizde el işaretinizle bir yanlış anlaşılma oldu zannedersem, kastınız nedir bir anlatır mısınız?” dedi.