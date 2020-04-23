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  3. 23 Nisan 2020 23:10

TBMM’nin açılışının 100. yılı! Meclis’ten fotoğraflar

81 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında tüm Türkiye evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

TBMM’nin açılışının 100. yılı! Meclis’ten fotoğraflar

81 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında tüm Türkiye evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

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TBMM’nin açılışının 100. yılı! Meclis’ten fotoğraflar

Gün boyu yapılan etkinliklerin ardından saat 21.00'de TBMM'nin bahçesinde havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi. Meclis'te 23 Nisan coşkusu böyle kutlandı | Video

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TBMM’nin açılışının 100. yılı! Meclis’ten fotoğraflar

Aynı anda vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış yaparken, polis araçları siren çaldı, TBMM bahçesinde ise lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı. Ankara'nın simgelerinden olan Atakule'den şehrin muhteşem manzarası ise fotoğraf karelerine yansıdı.

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TBMM’nin açılışının 100. yılı! Meclis’ten fotoğraflar

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