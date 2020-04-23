TBMM’nin açılışının 100. yılı! Meclis’ten fotoğraflar
81 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında tüm Türkiye evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.
81 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında tüm Türkiye evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.
Gün boyu yapılan etkinliklerin ardından saat 21.00'de TBMM'nin bahçesinde havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi. Meclis'te 23 Nisan coşkusu böyle kutlandı | Video
Aynı anda vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış yaparken, polis araçları siren çaldı, TBMM bahçesinde ise lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı. Ankara'nın simgelerinden olan Atakule'den şehrin muhteşem manzarası ise fotoğraf karelerine yansıdı.