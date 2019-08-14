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  3. 14 Ağustos 2019 10:52

TC Kimlik Numarası’nın sırrı

TC Kimlik Numarası aslında çoğu kişinin bilmediği büyük bir gizemi barındırıyor.

TC Kimlik Numarası’nın sırrı


Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir.
 

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TC Kimlik Numarası’nın sırrı


TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.
 

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TC Kimlik Numarası’nın sırrı


Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...
 

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TC Kimlik Numarası’nın sırrı


Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.
 

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