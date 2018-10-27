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  3. 27 Ekim 2018 11:30

TC kimlik numaranızın sırrını biliyor musunuz ?

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır...

TC kimlik numaranızın sırrını biliyor musunuz ?

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır...

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TC kimlik numaranızın sırrını biliyor musunuz ?

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...

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TC kimlik numaranızın sırrını biliyor musunuz ?

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

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TC kimlik numaranızın sırrını biliyor musunuz ?

İşte yeni kimlik kartı özellikleri...

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