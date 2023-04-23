TCG Anadolu demir aldı! Erdoğan ve vatandaşları selamladı
Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşları selamladı.
Sarayburnu Limanı'nda toplanan vatandaşlar, İstanbul Boğazı geçişi için limandan ayrılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu alkışlarla uğurladı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından 10 Nisan'dan beri ziyarete açık bulunduğu Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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TCG Anadolu'yu uğurlamak için sahilde toplanan vatandaşlar, alkışlarla uğurladığı geminin fotoğraflarını çekti.
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TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.
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