TCG Anadolu ''Mavi Vatan Boğaz Geçişi''ni gerçekleştirdi
TCG Anadolu'nun, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçişi kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni saat 15.30'da başladı. İstanbul Boğazı'ndaki geçiş törenine aralarında TCG Anadolu'nun ve TCG Savarona'nın da bulunduğu 8 gemi ve 1 denizaltı katıldı.Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrencinin katılımıyla Sarayburnu’ndan sabah saatlerinde demir aldı.
TCG Anadolu, aralarında TCG Savarona, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, TCG Hızır Reis Denizaltısı'nın da bulunduğu 8 gemi ve 1 denizaltıyla boğaz geçişi gerçekkleştirdi.
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda yapılacak 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Sarayburnu’ndan sabah 06.30’da hareket etti.
Saat 15.30’da başlayan geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluştu.
