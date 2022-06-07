TCG Anadolu'nun zırhlı amfibi hücum aracı göreve hazır

Envantere girdiğinde deniz piyadelerinin en büyük yardımcılarından olacak ZAHA, güçlü görüntüsüyle dikkat çekerken, üstün hareket ve ateş gücü kabiliyetleriyle de ABD ve Çin’deki muadillerine üstünlük sağlıyor.



ZAHA’nın Savunma Sanayii Başkanlığı’nın zırhlı hafif amfibi hücum aracı projesi çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirildiğini açıklayan firma yetkilisi Cem Altınışık, “Bu araçlar deniz piyadeleri tarafından kullanılacak. ZAHA, TCG Anadolu gemisinde konuşlandırılacak. Envantere girince amfibi tugayı tarafından kullanılacak. Deniz piyadelerinin çok önemli bir unsuru haline gelecek. ABD’de ve Çin’de muadilleri var fakat onlarla kıyaslandığında ZAHA, çok daha üstün hareket beka kabiliyeti ve ateş gücüne sahip” diye konuştu.