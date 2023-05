TCG Anadolu'ya 19 Mayıs'ta ziyaretçi akını

"20 DAKİKADIR BEKLİYORUM"

Sırada bekleyenlerden Sabri Çelen, “19 Mayıs'ta çok anlamlı bir şey, Türkiye'nin helikopter gemisi, çıkarma gemisi de olan TCG Anadolu'yu görmenin biz gençler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma Sanayii'ne meraklıyız. Bu imkanın bize sunulmasından çok mutluyum, çok da heyecanlıyım şu an içeriye gireceğim için." dedi. Avusturya'dan geldiğini belirten Fatih Ürüdül ise, “Çok güzel bir his, bayramda burada olmak. Kendi ülkemde geçirmek. Garip, değişik bir his. İnşallah sıra bize de gelirse, girip bakacağız, 20 dakikadır bekliyorum ama bekleriz, yeter ki görelim" dedi.