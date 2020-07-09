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  3. 09 Temmuz 2020 13:10

TCG Anadolu'ya İHA ve SİHA takviyesi geliyor!

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da aktif şekilde kullanmayı planladığı İHA ve SİHA'lar için iki senaryo öne çıkıyor. İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması.

TCG Anadolu'ya İHA ve SİHA takviyesi geliyor!

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da aktif şekilde kullanmayı planladığı İHA ve SİHA'lar için iki senaryo öne çıkıyor. İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması.

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TCG Anadolu'ya İHA ve SİHA takviyesi geliyor!

İkinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle envanterdeki İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak var. Deniz sistemlerine yönelik asimetrik tehditlerin arttığına vurgu yapan savunma sanayi analistleri, "İHA/SİHA'ların TCG Anadolu'ya keşif, istihbarat ve hedef edinim kabiliyeti sağlaması çok önemli hale geldi" değerlendirmesinde bulunuyor.

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TCG Anadolu'ya İHA ve SİHA takviyesi geliyor!

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde "TCG Anadoluya İHA yerleştirmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı ve iki senaryo gündeme geldi.

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TCG Anadolu'ya İHA ve SİHA takviyesi geliyor!

İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle envanterdeki İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak vardı.

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