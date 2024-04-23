TCG Fırtına Hücumbotu ziyarete açıldı
Kocaeli'de, 23 Nisan kutlamaları kapsamında TCG Fırtına Hücumbotu, İzmit Körfezi'ne demirleyerek ziyarete açıldı. Aileleriyle birlikte hücumbotu ziyaret eden çocuklar, mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.
Kaynak: DHA
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TCG Fırtına Hücumbotu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmit Körfezi'ne demirledi.
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İzmit Yat Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan 88 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki hücumbot, aileleriyle birlikte gelen çocuklardan yoğun ilgi gördü.
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Ellerinde Türk bayrağı ile hücumbotu gezen çocuklar ve aileleri askeri personelden gemi hakkında bilgi aldı.
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