TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor
TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü dolayısıyla Uzak Doğu'ya sefere çıktı.
TCG Kınalıada'nın ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kenti olacak. Daha sonra sırasıyla Cibuti, Somali, Maldivler, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Japonya'nın Kushimoto, Tokyo ve Hiroşima kentlerini ziyaret edecek.
Japonya'nın ardından Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Ürdün limanları ziyaret edilecek ve buralardaki Türk şehitliklerinde anma törenleri düzenlenecek. TCG Kınalıada korvetini uğurlamak amacıyla seyir öncesinde İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törende konuşan TCG Kınalıada Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, Ertuğrul Fırkateyni'nin 134 yıl önce çıktığı seyri hatırlatarak, "Japonya ve Türkiye'nin birbirlerine yakınlaşmasını sağlayan, çeşitli araştırma ve incelemelere neden olan ve kültürel ilişkilerin gelişimine katkıda bulunan Ertuğrul Fırkateyni, Japonya ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, intikal rotalarında icra edilen liman ziyaretlerinde sancak varlık gösterilmesi ve Japonya'ya iade-i ziyaret maksadıyla 14 Temmuz 1889 tarihinde Miralay Osman Bey komutasında İstanbul'dan hareket etmiştir. Osmanlı Devleti tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkan Ertuğrul Fırkateyni, 14 ay boyunca her türlü deniz ve hava şartlarına göğüs gererek, salgın hastalıklar, idari, teknik ve lojistik güçlükleri sinelerine çekerek, kendilerine verilen vazife uğruna büyük fedakarlıklarla 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Yokohama/Japonya limanına intikal etmiş ve görkemli törenler ile karşılanmıştır" dedi.