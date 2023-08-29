TCMB KKM'den dönüş dedi, bankaların faiz oranları yükseldi

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, kamu bankalarında hem KKM’ye hiç girmemiş tasarruf sahiplerine hem de KKM’den TL vadeliye dönüş için aynı faiz oranları uygulanırken bazı özel bankalarda döviz dönüşlü KKM hesapları için artı 2 puanlık fark gündeme geldi. Merkez Bankası getirdiği zorunluluğa göre bankaların TL dönüşlü kur korumalı mevduat hesaplarının yüzde 50’sini, döviz dönüşlü kur korumalı mevduat hesaplarının ise yüzde 5’ini TL vadeli mevduata dönüştürmesi gerekiyor. Bu hedefler tutturulamadığı takdirde bankalar düşük faizli tahvil alım yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacak.