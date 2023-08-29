TCMB KKM'den dönüş dedi, bankaların faiz oranları yükseldi
TCMB'nin bankalar üzerinden Kur Korumalı Mevduat hesaplarından vazgeçme adımı sonrasında bankaların Türk Lirası mevduat hesapları için verdiği faizler yüzde 40'ı aştı...
Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış adımları kapsamında bankalara getirdiği kur korumalı mevduat hesaplarının TL vadeli mevduata dönüştürme hedefinde ilk gün bankalarda işler yoğunlaştı.
TL vadeli mevduat için faizler yükselirken ilk etapta bazı özel bankalarda vadesine ve büyüklüğüne göre TL vadeli mevduat faiz oranını yüzde 33-42’ye çekti. Kamu bankalarında ise TL vadeli mevduat faizi yüzde 35-37 arasında uygulandı.
Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, kamu bankalarında hem KKM’ye hiç girmemiş tasarruf sahiplerine hem de KKM’den TL vadeliye dönüş için aynı faiz oranları uygulanırken bazı özel bankalarda döviz dönüşlü KKM hesapları için artı 2 puanlık fark gündeme geldi. Merkez Bankası getirdiği zorunluluğa göre bankaların TL dönüşlü kur korumalı mevduat hesaplarının yüzde 50’sini, döviz dönüşlü kur korumalı mevduat hesaplarının ise yüzde 5’ini TL vadeli mevduata dönüştürmesi gerekiyor. Bu hedefler tutturulamadığı takdirde bankalar düşük faizli tahvil alım yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacak.
Çoğu banka TL vadeli mevduata ister KKM dönüşü ister düz TL mevduat olsun aynı faizi uygulasa da tasarruf sahiplerinin de bankacıların da kafaları karışık. Sektörde TL vadeli mevduat faiz oranları hemen yukarıya çekildi.