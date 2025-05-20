TCMB'nin Konut Fiyat Endeksi rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı inşaat maliyeti endeksinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Nisan 2025 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Nisan 2025 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
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Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 176,4 puan oldu.
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Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), nisanda yıllık bazda yüzde 32,9 artarken, reel olarak yüzde 3,6 düşüş kaydetti.
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Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 2,7, Ankara için yüzde 2,8 ve İzmir için yüzde 0,2 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 34,4, Ankara'da yüzde 41,9, İzmir'de yüzde 30,9 yükseldi.
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