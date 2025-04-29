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Tebliğciler yine sahnede: Pavyonda eğlenceye ''vaaz'' molası

Türkiye'nin dört bir yanında sokak sokak, mekan mekan dolaşan tebliğciler, bu sefer pavyonda ortaya çıktı. 

Kaynak: İHA
Tebliğciler yine sahnede: Pavyonda eğlenceye ''vaaz'' molası - Resim: 1

Bursa'nın farklı noktalarında vatandaşları bilgilendiren tebliğciler, pavyona da uğradı. 

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Tebliğciler yine sahnede: Pavyonda eğlenceye ''vaaz'' molası - Resim: 2

Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne giden tebliğciler, mikrofonu alarak sahneye çıktı. Gece kulübündeki insanlara vaaz veren tebliğcilerin o anları saniye saniye amatör kamerayla kaydedildi.

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Tebliğciler yine sahnede: Pavyonda eğlenceye ''vaaz'' molası - Resim: 3
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