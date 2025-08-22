''Tecavüz ediyorlar'' diye bağırarak yardım istedi, gelen geçene saldırdı

Yaşananlar kameralara yansırken, hem yardım isteyen hem de yardıma geleni darp eden, sonra da "Yaklaşma" diyerek tehditler savurarak küfür yağdıran kadın elindeki telefonla sürekli birilerini arayarak konuşma yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kadını araca bindirerek polis merkezine götürdü.