Tecavüz etmek istediği Azeri kadını kezzap ile yaktı

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Arzu İ., “Bundan 3-4 yıl önce ekmek parası kazanmak için Azerbaycan'dan Samsun'un Çarşamba ilçesine geldim. Borç para istediğim burada tanıdık yaşlı bir amca beni parayı vermek istediğini söyleyerek yanına çağırdı. Evine gittiğimde bana tecavüz etmek istedi. Ben de kendisini iterek karşı koydum. Üzerime kezzap döküp yaktı. Bağırarak kendimi dışarı attım. Komşular yardımıma koştular. Ambulans çağırıp beni hastaneye götürdüler. Adam ben burada acılar içinde kıvranırken bana 'Senin peşindeyim, öldüreceğim' diye tehdit mesajları atıyor. Bana yardım edilmesini istiyorum ve beni bu hale getiren şahıstan şikayetçiyim. Tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.