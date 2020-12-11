Tedbirlere uyulan o ilçede harita maviye döndü

Fındıklılar kurallara uyuyor ve uyumaya da devam etmemiz gerekiyor. Kısıtlamalarla beraber tabii ki vatandaşlar çok daha duyarlı olmaya başladılar. Bu kısıtlamalar vatandaşları köylerine yönlendirdi, tarımla buluşturdu, teması azalttı. Asla ve asla rehavete kapılmayalım. Bu hastalık sevdiklerimizi bizden alıyor. Daha fazla dikkat ederek bu maviyi kırmızıya çevirmeyelim Türkiye'de her yerin mavi olmasını sağlayalım” dedi.



