Tehlike çanları İstanbul için çalıyor! Alibeyköy Barajı da kuruyor
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan 22.66 seviyesine kadar geriledi. Doluluk oranı yüzde 28.86'ye düşen Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da bu yıl beklenen yağışların düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.
İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, yüzde 22.66 seviyesine kadar indi.
Alibeyköy Barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 08 Aralık 2013 yılında yüzde 19.76 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 28.66 olarak kayda geçti.