Tehlike çanları İstanbul için çalıyor! Naci Görür bir kez daha uyardı: 100 bin binanın...

BÜTÜN KENTLERE KANUN

Prof. Dr. Görür, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, İstanbul için özel kanun çıkarılmasına yönelik sözlerini hatırlatıp, “Özel olması gerekmiyor. Bütün kentlerde kanun çıkaralım” teklifinde bulundu. Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depreminden en az hasarla çıkabilmek için neler yapılması gerektiğini de şöyle anlattı: