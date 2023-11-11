Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü
Asrın felaketinde en çok hasarın ve can kaybının yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yıkımı yapılan 8 katlı binanın yıkılması için iş makinesinin tek bir dokunuşu yetti.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da enkaz kaldırma işlemleri aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesi kent merkezinde enkaz kaldırma işleri neredeyse tamamlandı.
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Ağır hasarlı 8 katlı bir binaya önce iş makinasıyla zarar verildi ardından operatörün tek dokunuşuyla bina yerle bir oldu. Binanın yerle bir olma anı kameraya yansırken yıkım sorunsuz olarak gerçekleşti.
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