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Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü

Asrın felaketinde en çok hasarın ve can kaybının yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yıkımı yapılan 8 katlı binanın yıkılması için iş makinesinin tek bir dokunuşu yetti.

Kaynak: İHA
Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da enkaz kaldırma işlemleri aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesi kent merkezinde enkaz kaldırma işleri neredeyse tamamlandı.

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Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü - Resim: 2

Ağır hasarlı 8 katlı bir binaya önce iş makinasıyla zarar verildi ardından operatörün tek dokunuşuyla bina yerle bir oldu. Binanın yerle bir olma anı kameraya yansırken yıkım sorunsuz olarak gerçekleşti.

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Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü - Resim: 3
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