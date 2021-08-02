Tek doz aşı koronavirüsten korur mu? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

''TEK DOZ AŞILAMA SONRASI DA HASTALIĞI GEÇİRME İHTİMALLERİ VAR''

Sinovac aşısı ile aşılanmış bir kişinin 28 gün sonra ikinci dozunu olmak zorunda olduğunu kaydeden Turan, ''BioNTech ile aşılanmış olan birey yine BioNTech ile ikinci dozunu olmak zorunda. Çünkü tek doz aşılama sonrası da hastalığı geçirme ihtimalleri var. O sürede yeterli koruyuculuk sağlanamamış olabilir. O nedenle aşılama mutlaka aşı şemasına uyularak yapılmalı" şeklinde konuştu.