Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir!

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan “görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" şeklinde vaatte bulunan ve verilen reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirilerek yaklaşık 153 bin TL dolandırıldığı iddiası ile başvuran vatandaşın ihbarı doğrultusunda çalışma başlattı.