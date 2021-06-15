Tek suçu köpek beslemek: Canını zor kurtardı
Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada bir kişi tarafından saldırıya uğrayan 41 yaşındaki talihsiz kadının çenesinde 2 kırık oluştu.
Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslerken bir kişi tarafından saldırıya uğradığı öne sürülen Aysun Korkar'ın (41) çenesinde 2 kırık oluştu. Çenesine platin takılan kadın yaşadıklarını anlatırken suçlanan adam kendini bakın nasıl savundu...
Eskişehir’de oturan hayvansever evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile önceki gün sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'ne gitti.
İddiaya göre orada besleme yapmasını istemeyen Sabih Bozok, Aysun Korkar'a tepki gösterip saldırdı.
Çenesine platin takıldı
İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Korkar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çenesinde 2 kırık olduğu belirlenen Korkar geçirdiği ameliyatın ardından platin takılarak servise alındı.