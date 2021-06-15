Tek suçu köpek beslemek: Canını zor kurtardı

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslerken bir kişi tarafından saldırıya uğradığı öne sürülen Aysun Korkar'ın (41) çenesinde 2 kırık oluştu. Çenesine platin takılan kadın yaşadıklarını anlatırken suçlanan adam kendini bakın nasıl savundu...