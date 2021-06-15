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Tek suçu köpek beslemek: Canını zor kurtardı

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada bir kişi tarafından saldırıya uğrayan 41 yaşındaki talihsiz kadının çenesinde 2 kırık oluştu.

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslerken bir kişi tarafından saldırıya uğradığı öne sürülen Aysun Korkar'ın (41) çenesinde 2 kırık oluştu. Çenesine platin takılan kadın yaşadıklarını anlatırken suçlanan adam kendini bakın nasıl savundu...

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Eskişehir’de oturan hayvansever evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile önceki gün sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'ne gitti. 

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İddiaya göre orada besleme yapmasını istemeyen Sabih Bozok, Aysun Korkar'a tepki gösterip saldırdı. 

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Çenesine platin takıldı
İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Korkar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çenesinde 2 kırık olduğu belirlenen Korkar geçirdiği ameliyatın ardından platin takılarak servise alındı. 

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