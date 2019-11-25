Tek suçu orada olmak ! Genç kadın kurşunların hedefi oldu
Abhazya'da bir restoranda garsonluk yapan 22 yaşındaki genç kadın, iki mafya babasının öldürüldüğü silahlı saldırıda ağır yaralandı.
İnsanlar, şehir merkezinin kalbinde kaldırıma konulan masalarda öğle yemeği yiyordu. Aralarından ikisi, dakikalar içinde hedef alınacağından habersizdi.
Rusya'nın Gürcistan'dan kopardığı Karadeniz kıyısındaki Abhazya'da güpegündüz Kalaşnikof sesleri duyuldu, arka arkaya çığlıklar yükseldi.
Garson Dominika Akirtava'nın içecek taşıdığı müşterilerden biri, Astik adıyla bilinen mafya babası Astamur Şamba'ydı. Astik'in yanında, akrabası da olan bir başka mafya babası Kaşik lakaplı Alkaş Avidzba vardı.