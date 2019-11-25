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  3. 25 Kasım 2019 18:51

Tek suçu orada olmak ! Genç kadın kurşunların hedefi oldu

Abhazya'da bir restoranda garsonluk yapan 22 yaşındaki genç kadın, iki mafya babasının öldürüldüğü silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Tek suçu orada olmak ! Genç kadın kurşunların hedefi oldu

İnsanlar, şehir merkezinin kalbinde kaldırıma konulan masalarda öğle yemeği yiyordu. Aralarından ikisi, dakikalar içinde hedef alınacağından habersizdi.

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Tek suçu orada olmak ! Genç kadın kurşunların hedefi oldu

Rusya'nın Gürcistan'dan kopardığı Karadeniz kıyısındaki Abhazya'da güpegündüz Kalaşnikof sesleri duyuldu, arka arkaya çığlıklar yükseldi.

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Tek suçu orada olmak ! Genç kadın kurşunların hedefi oldu

Garson Dominika Akirtava'nın içecek taşıdığı müşterilerden biri, Astik adıyla bilinen mafya babası Astamur Şamba'ydı. Astik'in yanında, akrabası da olan bir başka mafya babası Kaşik lakaplı Alkaş Avidzba vardı.

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Tek suçu orada olmak ! Genç kadın kurşunların hedefi oldu

Saldırganlar restoranın çevresine geldiğinde ellerinde otomatik silahlar vardı. İki mafya babası Kalaşnikof'la tarandı, saldırı sırasında garson Akirtava da müşterilerin yanındaydı.

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