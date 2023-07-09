Tek tek hesaplandı: Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca emeklinin maaşlarına gelen zam emeklileri tatmin etmedi. Yüzde 25'lik zam taban aylıklarına uygulanacağı için çogu emekli en düşük emekli maaşı olan 7.500 TL aylık almaya devam edecek. İşte emeklilerin alacağı maaşlar...
Emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.
Örneğin, 7 bin 550 lira olan emekli aylığı 9 bin 437 liraya, 8 bin lira 10 bin liraya, 8 bin 450 lira 10 bin 562 lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 liraya, 8 bin 800 lira olan emekli aylığı da 11 bin liraya çıkacak.
EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.