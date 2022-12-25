Tek tek hesaplandı: Yılbaşını evde kutlamak mı, dışarıda kutlamak mı daha maliyetli?

Sözcü'de yer alan habere göre alkolsüz, içinde yılbaşı geleneği olan hindi, birkaç meze, meyve ve çerezden oluşan bir sofra 2.000 TL'lik bir maliyete ulaşırken içkinin de yer aldığı yılbaşı sofraları en az 2.500 TL'lik maliyetle kurulabiliyor. Birkaç zincir marketin online satış kanallarından alınan fiyatlara göre bu yıl bütün bir hindinin kilogram fiyatı 99 TL olurken, ortalama 5 kilogram bir hindi için ödenecek ücret 500 TL'ye ulaşıyor.