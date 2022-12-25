Tek tek hesaplandı: Yılbaşını evde kutlamak mı, dışarıda kutlamak mı daha maliyetli?
Enflasyonla birlikte yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti de artmış durumda. İşte yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşların cebinden çıkacak para...
Bitmesine sayılı günler kalan 2022 en çok yüzde 100'ü aşan gıda enflasyonu ile tüm gelir grupları üzerinde büyük bir yük yaratırken, yeni yılı mütevazı bir sofrada karşılamanın maliyeti de artıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre alkolsüz, içinde yılbaşı geleneği olan hindi, birkaç meze, meyve ve çerezden oluşan bir sofra 2.000 TL'lik bir maliyete ulaşırken içkinin de yer aldığı yılbaşı sofraları en az 2.500 TL'lik maliyetle kurulabiliyor. Birkaç zincir marketin online satış kanallarından alınan fiyatlara göre bu yıl bütün bir hindinin kilogram fiyatı 99 TL olurken, ortalama 5 kilogram bir hindi için ödenecek ücret 500 TL'ye ulaşıyor.
Bazı perakende satış noktaları doldurulmuş bütün bir hindiyi 1.299 TL'lik fiyatla hazır ve pişirilmiş olarak müşterilerine sunuyor. Hesabımıza hazır pişirilmiş hindiyi eklediğimizde başlangıç 1.299 TL'den yapılmış oluyor. Yarım kiloluk 4 çeşit meze, 250 gramlık çerez çeşitleri, gazlı içecek ve meyve ile sofranın maliyeti 2.000 TL'yi buluyor. Rakı ve şarap gibi içkiler de sınırlı bir şekilde sofraya eklendiğinde bu maliyet 2.500 TL civarında oluyor.
ÇEREZLER EL YAKIYOR
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan çerezlerde de fiyatlar oldukça yüksek. Antep fıstığının kilogram fiyatı 240 TL olurken, kavrulmuş fındık 135 TL, karışık lüks kokteyl çerez ise 120 TL. Meze olarak yoğurtlu patlıcanın kilogramı 216 TL, haydari 215 TL, yaprak sarma 120 TL, şakşuka ise 150 TL.