''Tekerlekli Mücevherler'' yaz sezonunu açtı

PANDEMİDE OTOMOBİLLER DE KAPANDI

Pandeminin klasik otomobillerin, garajdan çıkarılmasına engel olduğunu ifade eden Arvay, "Pandemi nedeniyle araçlarımız maalesef mahsur kaldı. Bu arabaların yürümesi lazım. Çünkü eski teknoloji otomobiller. Bu arabaları kapatıp beklettiğinizde bazı yerlerinde kurumalar oluyor. Aşılarımızı olup, hem otomobiller hem bizler eski günlerimize kavuşacağız” dedi.