''Tekerlekli Mücevherler'' yaz sezonunu açtı
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, Beykoz’da ‘Yaza Merhaba Partisi’ ile 47 klasik model otomobil tanıtıldı.
2009 yılından beri otomobilleri koruyup, yaşatmak ve geleceğe taşımak misyonuyla çalışmalarını yürüten İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, (İKOD) Beykoz’da geleneksel ‘Yaza Merhaba Partisi’ düzenledi.
47 klasik otomobil ile katılım sağlayanlar hem arabalarını sergiledi hem de kahvaltı eşliğinde müzik ve eğlencenin keyfini sürdü.
Düzenli olarak aile ortamında yeşil alan etkinlikleri yaptıklarını kaydeden İKOD Başkanı Hakan Arvay, ulusal bayramlarda da klasik otomobil severlerle konvoylar oluşturduklarını söyledi. Arvay, pandeminin klasik otomobiller ve sahipleri üzerindeki etkisini de anlattı.
PANDEMİDE OTOMOBİLLER DE KAPANDI
Pandeminin klasik otomobillerin, garajdan çıkarılmasına engel olduğunu ifade eden Arvay, "Pandemi nedeniyle araçlarımız maalesef mahsur kaldı. Bu arabaların yürümesi lazım. Çünkü eski teknoloji otomobiller. Bu arabaları kapatıp beklettiğinizde bazı yerlerinde kurumalar oluyor. Aşılarımızı olup, hem otomobiller hem bizler eski günlerimize kavuşacağız” dedi.