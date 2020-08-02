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  3. 02 Ağustos 2020 13:25

Tekirdağ sahillerine tatilci akını

Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla denize girmek isteyenlerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı bölgede sahiller doldu.

Tekirdağ sahillerine tatilci akını

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde doldu. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilçede tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren deniz keyfi yapmak için sahillere akın etti. 

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Tekirdağ sahillerine tatilci akını

İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen Emre Sezgin, sosyal mesafe nedeniyle bayramlaşmanın yapılamadığın ve bunun için de kurban kestikten sonra ailesiyle birlikte denize geldiklerini söyledi. Sezgin, "Birinci günü kurbanı kestik. 

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Tekirdağ sahillerine tatilci akını

Havalar sıcak denize kaçalım, dedik. Deniz çok güzel. Bayramlaşma bitti. Sosyal mesafe telefonla bayramlaştık. Kimseyle yakınlaşamadık" diye konuştu.

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Tekirdağ sahillerine tatilci akını

Hava sıcak olduğu için bayramda deniz kenarına geldiğini belirten Recai Emre, "Havalar sıcak biz de 'denize gidelim' dedik, bayramlaşma zaten yapamıyoruz ve ailece denize geldik" dedi.

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