Tekirdağ sahillerine tatilci akını
Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla denize girmek isteyenlerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı bölgede sahiller doldu.
Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde doldu. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilçede tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren deniz keyfi yapmak için sahillere akın etti.
İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen Emre Sezgin, sosyal mesafe nedeniyle bayramlaşmanın yapılamadığın ve bunun için de kurban kestikten sonra ailesiyle birlikte denize geldiklerini söyledi. Sezgin, "Birinci günü kurbanı kestik.
Havalar sıcak denize kaçalım, dedik. Deniz çok güzel. Bayramlaşma bitti. Sosyal mesafe telefonla bayramlaştık. Kimseyle yakınlaşamadık" diye konuştu.