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Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada

Tekirdağ Çorlu’da tır ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada - Resim: 1

Korkunç kaza, Velimeşe OSB Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolu Yulaflı Mahallesi sapağında meydana geldi. Çerkezköy’den Çorlu istikametine seyreden yabancı uyruklu M.A. idaresindeki panelvan minibüs ile Yulaflı istikametinden kavşağa giren A.C. yönetimindeki TIR çarpıştı.

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Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada - Resim: 2

Kaza sonrası minibüs sürücüsü M.A. ve yabancı uyruklu yolcu yaralandı. Yaralı sürücü M.A. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada - Resim: 3

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı vatandaşlar, ışıklı trafik uyarı lambalarının sabahtan beri çalışmadığını ve kazaya da sebebiyet verme nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü.

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Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada - Resim: 4

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