Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada
Tekirdağ Çorlu’da tır ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Korkunç kaza, Velimeşe OSB Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolu Yulaflı Mahallesi sapağında meydana geldi. Çerkezköy’den Çorlu istikametine seyreden yabancı uyruklu M.A. idaresindeki panelvan minibüs ile Yulaflı istikametinden kavşağa giren A.C. yönetimindeki TIR çarpıştı.
Kaza sonrası minibüs sürücüsü M.A. ve yabancı uyruklu yolcu yaralandı. Yaralı sürücü M.A. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı vatandaşlar, ışıklı trafik uyarı lambalarının sabahtan beri çalışmadığını ve kazaya da sebebiyet verme nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü.
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