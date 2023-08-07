Tekirdağ'da fabrika alev alev yandı!

VARİLLERİN PATLAMASI YANGININ BOYUTUNU ARTIRDI

Rüzgarında etkisiyle yükselen alevler itfaiyenin işini zorlaştırırken çevre ilçelerden de yangını söndürmek için destek için yola çıktı. Diğer yandan kimya varillerin patlaması da yangının boyutunu artırdı.