Tekirdağ'da fabrika alev alev yandı!
Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangın gökyüzünü kapladı. Yangında, kimyasal varillerin patlamasının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
VARİLLERİN PATLAMASI YANGININ BOYUTUNU ARTIRDI
Rüzgarında etkisiyle yükselen alevler itfaiyenin işini zorlaştırırken çevre ilçelerden de yangını söndürmek için destek için yola çıktı. Diğer yandan kimya varillerin patlaması da yangının boyutunu artırdı.
SIÇRAMA İHTİMALİNE KARŞI TEDBİR
Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırarak, fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.
KISMEN KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.